Yeşiller içindeki parkları, sosyal tesisleri, 7/24 sizin ve sevdiklerinizin güvende olması için çalışan güvenliği ve ferah evleriyle bir evden beklediğinizin çok daha fazlasını size sunan Tekfen HEP İstanbul'da kaliteli bir yaşam sizleri bekliyor!

2.7 metre net tavan yüksekliği, 10 metrekareden küçük olmayan odaları, çamaşır odası, kapalı otopark ve deposu ile fonksiyonel evlerin yer aldığı HEP İstanbul’da aile yaşamı ve özellikle çocuklar yaşamın merkezinde yer alıyor. Üstelik araç trafiğinin tamamen yerin altında planlandığı HEP İstanbul’da çocuklar her zaman güvende.

Farklı yaş grupları için çocuk oyun alanları, fitness, pilates ve jimnastik salonları, kapalı ve açık yüzme havuzları, kütüphane, cep sineması ve zengin bitki örtüsü, sitenin sosyal yaşam öğelerinden sadece bazıları. Tekfen HEP İstanbul evlerini gezip gördüğünüz anda "İşte aradığım ev bu!" diyeceksiniz.