İstanbul ve kaliteli yaşam sözcüklerini bir arada görmeye pek alışkın değiliz. Peki size İstanbul’da kaliteli ve rahat bir yaşamın mümkün olduğunu söylesek? İşte nüfusu 15 milyonu aşan bu devasa şehirde "dilediğim gibi yaşıyorum" diyebilmeniz için olmazsa olmazlar...
Kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazıdır sevdiklerinizle zaman geçirmek… En mutlu anlarınızı onlarla paylaşarak mutluluğunuzu çoğaltmak… Film izlemek, birlikte playstation, satranç veya langırt oynamak… Sevdiklerinizle birlikte yaptığınız ufacık şeyler bile büyür ve kocaman bir sevgi yumağı olur. Size keyif veren aktiviteleri dilediğiniz zaman gerçekleştirmek… Hele bir de sevdikleriniz yanınızdaysa! Gerçek lüks bu değil de nedir?
Metropolün kalabalığından uzaklaşmak ancak yeşiller içinde bir yaşamla mümkün! Evinizden dışarı adım attığınızda yemyeşil bir doğa... Dilediğinizce spor yapabileceğiniz, evinizin hemen yanındaki yeşil alanlar… İşte hayatın tadı!
Çocuklarınızın açık havada, yaşlarına uygun ve güvenli bir ortamda oynamaları, yaratıcı, sosyal ve duyumsal becerilerini geliştirmesinde büyük rol oynar. Gelişim çağındaki çocuğunuzun akranlarıyla oynayabileceği bir oyun parkı gelecekte kendilerine güvenen ve kendi ayakları üzerinde durabilen, sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmeleri açısından oldukça yararlı olacaktır.
En çok zaman geçirdiğiniz yer eviniz. Kendinizi mutlu hissettiğiniz, kanepenize oturup çayınızı yudumladığınızda veya ailenizle vakit geçirirken hayatın getirdiği tüm stres ve sıkıntıları geride bıraktığınız… Kendinizi ait hissettiğiniz ve dilediğiniz gibi döşeyebildiğiniz bir yaşam alanı, hayat standardınızı da hiç beklemediğiniz kadar yükseltecek.
Yeşiller içindeki parkları, sosyal tesisleri, 7/24 sizin ve sevdiklerinizin güvende olması için çalışan güvenliği ve ferah evleriyle bir evden beklediğinizin çok daha fazlasını size sunan Tekfen HEP İstanbul'da kaliteli bir yaşam sizleri bekliyor!
2.7 metre net tavan yüksekliği, 10 metrekareden küçük olmayan odaları, çamaşır odası, kapalı otopark ve deposu ile fonksiyonel evlerin yer aldığı HEP İstanbul’da aile yaşamı ve özellikle çocuklar yaşamın merkezinde yer alıyor. Üstelik araç trafiğinin tamamen yerin altında planlandığı HEP İstanbul’da çocuklar her zaman güvende.
Farklı yaş grupları için çocuk oyun alanları, fitness, pilates ve jimnastik salonları, kapalı ve açık yüzme havuzları, kütüphane, cep sineması ve zengin bitki örtüsü, sitenin sosyal yaşam öğelerinden sadece bazıları. Tekfen HEP İstanbul evlerini gezip gördüğünüz anda "İşte aradığım ev bu!" diyeceksiniz.